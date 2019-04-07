扯！中國殲11跨越海峽中線 名嘴：飛進來也不會怎樣

2019-04-07 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國3月31日派出2架殲11戰機飛越台灣海峽中線，從台灣西南方入侵後被我軍強制驅離，名嘴黃暐瀚出席政論節目時，竟稱中國軍機不是為了要攻進來，「飛進來也不會怎麼樣」，被網友罵爆。

黃暐瀚在《中天新聞台》「新聞深喉嚨」政論節目中，談論中國軍機越界事件，他認為，台灣與中國本來並沒有互相承認「海峽中線」，因此對方飛過來沒有問題，且中國軍機並沒有選在與台灣之間距離最近的地方飛，而是從台灣西南方飛入，「根本不是為了要攻進來」。

黃暐瀚認為，正是因為上述原因，「1台飛（軍）機飛進來也不會怎麼樣」，黃指出，過去松山機場開放對中直飛時，民進黨賴清德曾表示「木馬屠城很危險」，但目前似乎沒有發生賴擔心的事情。

網友們覺得黃暐瀚應該要小心防範中國吞併台灣的野心，「除了中國還有誰想佔領台灣？」，也有網友留言提到「一群賣國賊，拚命幫中國講話」、「黃先生，下次有強盜小偷進你家，請你記得說歡迎光臨！」、「這隻為了幫國民黨說話，昧著良心害死人之後，還要害死台灣，他一定一定會有報應！」、「林北聽你們這些內奸在放屁！」、「意思是他家給人隨便進來也沒怎麼樣是吧」。

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