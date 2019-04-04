「特定新聞」報導失衡 NCC擬訂標準／拉長時間觀察各新聞台報導則數及秒數 提供外界檢視

2019-04-04

〔記者劉力仁／台北報導〕國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）日前指中天新聞台內控機制失靈，要求限期改善，舉證案例之一為中天報導特定政治人物韓國瑜新聞比例及內容偏頗失衡，卻也引發相關媒體質疑標準不明。ＮＣＣ代理主委翁柏宗昨表示，ＮＣＣ將針對特定新聞議題，選擇比較長的時間區間，觀察各新聞台報導的則數及秒數，從蒐集到的資料建立客觀標準，並將公開資料供外界檢視。

ＮＣＣ上週曾公布統計資料顯示：中天晚間新聞二月十六日報導韓國瑜的秒數比率高達五十六．七％；二月十四日新聞標題與韓國瑜有關的則數達五十％，其他時間的相關姓名則數比率大多超過卅％，違反中天新聞台換照時曾自行承諾平衡報導的新聞規範，涉及損害觀眾權益，也與中天製播規範未合，因此認定中天新聞台選後報導韓國瑜新聞比例及內容偏頗失衡。中天則相對批ＮＣＣ標準不明，不滿ＮＣＣ裁罰。

翁柏宗表示，ＮＣＣ將以系統化、科學化方式回應外界質疑，將針對特定新聞議題，選擇一個月或半個月時間區間，觀察各新聞台報導特定新聞題材的則數及秒數，並將蒐集到的資料公開，供外界檢視。

ＮＣＣ內容事務處長黃金益表示，新聞台如果碰到重大新聞，自然會大幅報導，短時間觀察並不客觀。但如果將時間區間拉長，觀察特定新聞議題的則數及秒數，再算出均數，比較各新聞台作法，數據會說話，有助於判斷新聞台播報特定議題的新聞是否失衡或偏頗。

學者支持用科學方式執法

台北科技大學智財所副教授江雅綺表示，ＮＣＣ用比較科學的方式當成執法的依據，她支持這個方向，因將資料公開，讓閱聽大眾判斷，有助提高廣電媒體監理的透明度和公正性。過去曾有人建議ＮＣＣ用積點制裁罰，業者被裁罰，同時也累積被罰的點數，點數越多裁罰越重，也是希望建立客觀裁罰標準，減少模糊空間。

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