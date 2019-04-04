NCC主委請辭 政院：高層未施壓要她辭

2019-04-04

〔記者李欣芳、陳心瑜、劉力仁／綜合報導〕ＮＣＣ前主委詹婷怡日前請辭，國民黨團質疑詹是「被請辭」，行政院長蘇貞昌昨天澄清，指詹婷怡在請辭信裡面「還特別希望我准她辭」。

由於蘇揆曾批評ＮＣＣ「什麼都管不到，什麼都不管」，是否覺得說得太重？也質疑干涉獨立機關，蘇貞昌回應，尊重各界的看法。他說，詹主委寫了一封辭職信，講她過去一段時間所做的努力，同時表示要回業界繼續貢獻，也特別感謝蘇院長。他在第一時間也感謝她的付出，理解作為ＮＣＣ主委過去這段其間的辛勞，因此給予尊重和祝福。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨也表示，詹主委並不是被請辭，行政院長蘇貞昌等政院高層也沒有打過任何一通電話要求詹主委辭職。

Kolas說，蘇院長前天批准詹婷怡的辭職，主委一職由副主委翁柏宗暫代，至於ＮＣＣ的補提名，政院正在徵詢人選。

對於詹婷怡請辭獲准，昨被問到未來如何面對執政或在野黨壓力，翁柏宗則強調，ＮＣＣ是合議制，個案審查都是各委員依法獨立行使職權，不受任何政黨壓力影響。

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