大甲媽遶境爆衝突！民生地下道白狼接轎 中天記者被打

2019-04-09 00:42

〔記者湯世名／彰化報導〕「呼死啦！」大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨天深夜11時55分通過彰化市民生地下道後，兩派陣頭接轎爆發推擠衝突，寶特瓶、辣椒水亂噴飛，不少人被辣椒水噴濺掛彩，還有員警被寶特瓶砸中頭部，彰化縣警察局長方仰寧親自坐鎮指揮部署320名警力，仍造成多起推擠、打架衝突，不少陣頭人員互飆「呼死啦」，三字經、五字經不斷，所幸警方以優勢警力迅速排除化解衝突擴大危機。

大甲媽祖鑾轎於昨天深夜11點55分左右離開民生地下道，堪稱有史以來最快速通過的一次，不料，卻在經過地下道後，統促黨總裁「白狼」張安樂接轎後短短幾分鐘內，突然爆發至少4起推擠衝突，期間竟有民眾亂噴辣椒水，甚至亂丟寶特瓶，不少員警、媒體記者遭辣椒水噴濺，其間，中天新聞記者陳勝偉落單被陣頭人員追打，全身多處受傷，攝影機也被砸爛，警方人員迅速制止，將他送醫急救，所幸無生命危險。

大甲媽遶境爆衝突！中天記者被打（民眾提供）

大甲媽遶境爆衝突！民生地下道白狼接轎

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