五星旗在台招搖滋事 蔡英文：應更嚴格積極執法

2019-05-09 22:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統近日到以「幸福企業」著稱的486團購網的公司，了解電商公司的經營情形。老闆「486先生」也拷問總統幾個熱門時事問題，包括中資媒體滲入台灣，以及拿著中國五星旗在台搖旗吶喊等，蔡總統明確回答，對於五星旗問題，她已告訴行政院長蘇貞昌要求警政署與地方警察機關溝通，如果有濫用言論自由造成社會不安或滋擾暴力，警方就要積極處理。

蔡英文今晚在臉書貼上「總統做什麼」影片，秀出她前往486團購網的公司，了解電商公司的經營情形。她還幽默說，沒想到這裡的員工不但人人口條好，而且「勸敗」能力一流，她進去再出來，就「手滑」買了十個背包。

老闆「486先生」也提出許多尖銳的時事問題，例如年輕人買房問題、酒駕問題等，他批評去年選舉台灣被很多假新聞充斥，中國共產黨形同對台鋪天蓋地，對此，蔡總統強調會透過國內立法以及國際合作等作法，尤其與其他國家治安關合作，如帳戶攻擊並散布假消息，妨礙社會正常運作，將與幾個重要國家合作。同時，社群網路經營者要擔負社會責任，而面對現行法令確有不足之處，行政院將全面檢視法規。

「486先生」還抨擊台灣遭中資媒體滲入，「一看就是共產黨」，每天在大放厥詞，「NCC在睡覺」。蔡英文則回應，中資滲透問題要先確認什麼叫做中資？很多台灣人在中國投資，所以中資或台資的分界點有困難，司法機關應要掌握，她也肯定這一兩年國安與司法單位用力很深，光是去年即破獲五十二件與國安相關案件。

「486先生」還質疑在台灣常常可以看到中國五星旗在搖旗吶喊，蔡總統認為，台灣畢竟是民主社會，人民也注重言論自由，既然有這套保障人權的制度就要守住原則，但她認為很多是地方政府採取的態度問題，她已告訴與行政院長要求警政署與各地警察機關溝通，應更嚴格積極執法，如有濫用言論自由而造成社會不安或滋擾暴力，就積極處理。

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