小英拜會電商談產業問題 旁邊這名正妹讓網友暴動

2019-05-03 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文2日拜訪「486團購」公司，今天上午該公司負責人「486先生」陳延昶也在臉書貼出多張照片表示，總統主要是和他談論中小企業經營的問題以及諮詢電商產業的發展。沒想到坐在總統旁邊的正妹員工意外引起網友討論，驚呼「總統旁邊這個妹好正」。

陳延昶在臉書臉書粉專「486先生」發文表示，蔡總統昨天到他公司拜訪，雖然非常大程度是因為選舉要到，他不否認，但蔡總統這私人的行程主要是來跟他瞭解台灣中小企業經營的問題以及諮詢電商這產業現在與未來，同時對於企業賦稅與一例一休的問題。

陳延昶平時也非常關心時政，因此趁著蔡總統來訪時問了許多施政以及民進黨的問題，他還透露在與蔡總統談話的過程，真的毛遂自荐說他來當NCC主委。他笑說，若真能有機會他也很願意跟行政院長、立法院長等人談談他對於國家施政的期盼與不滿之處。

陳延昶說，蔡總統參訪時看到他公司賣的防盜後背包很好奇，他說這是他的點子與台灣設計師聯名設計的，且防盜的部分跟裡頭超多透明夾層，總統試背後很喜歡，就真的買了一個。沒想到陳延昶大喊說：「一個哪夠！」更透露蔡總統一開始聽到愣住，說一個就夠，但最後還是被他說服一口氣買了10個防盜後背包。

但有許多網友把目光放在坐在蔡總統旁邊的正妹員工，留言驚呼「請問總統隔壁的女生有IG嗎？」、「我只看到一雙美腿」、「旁邊的眼鏡姐已經不是焦點，我們的焦點都在旁邊的長腿芷涵妹妹身上」、「總統旁邊這個妹好正」、「這腿很可以啊！這張照片只有看到那雙誘人的美腿。」。

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