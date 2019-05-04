親中的人與政團都是敵人！ 電商老闆嗆：老子不賣賣國賊

2019-05-04 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文2日拜訪「486團購」公司，與公司負責人「486先生」陳延昶談論中小企業經營的問題以及諮詢電商產業的發展。陳延昶今天則表明，他反對中國共產黨，任何親中共的人與政團都是他的敵人，更霸氣說「老子也不想賣你們這些賣國賊」，同時也呼籲台灣人應團結！

陳延昶昨在臉書粉專「486先生」發文表示，總統總英文2日到他公司拜訪，主要是來跟他瞭解台灣中小企業經營的問題以及諮詢電商產業的現在與未來，同時討論企業賦稅與一例一休的問題。

陳延昶也打破生意人或企業家鮮少表態自己政治立場的慣例，今天（4日）在臉書表示，近來有不少人詢問他的政治立場，讓他決定公開說明，「我政治立場從以前到現在都一樣，就是反對中國共產黨想染指台灣，台灣是一個獨立的民主國家。」

陳延昶強調，任何一個親中國共產黨的人與政團都是他的敵人，就算這些人因他的政治立場而嗆「不跟486團購買東西」，他說也不會在意，因為「老子也不想賣你們這些賣國賊」。

陳延昶指出，他想支持誰沒人管得著，民主社會他愛支持誰就支持誰，「但共產黨與他的同路人我是堅決反對與唾棄！」最後他更呼籲，台灣人應該要團結，「大聲的講我是台灣人，驕傲的民主自由的台灣人」。

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