蔡英文：台灣人民不接受一國兩制 不代表是「麻煩製造者」

2019-05-03 21:37

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕總統蔡英文今晚出席嘉義市小英之友會座談會，她坦言目前國家處境內憂外患，中國愈來愈有企圖心，一國兩制是台灣人不能接受，維持主權獨立的現狀是台灣人最基本的要求，我們大聲說清楚，不代表是「麻煩製造者」，維護自由民主是我們的責任，民進黨內部不能快速整合，但是遇到了就要面對，呼籲唯有團結一致，才能守住台灣、度過難關。

「挺小英、顧台灣！」座談會在中油嘉義訓練所舉行，法務部政務次長蔡碧仲、蔡碧仲妻子嘉義市小英之友會理事長黃淑英、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義市議長莊豐安、嘉義市議員王美惠等人到場，現場來了近400人，蔡英文步入會場時，眾人為小英加油，氣氛熱絡。

蔡英文致詞時，開頭就問台下支持者「我們執政的好不好？」，台下齊聲喊「好！」她緊接著強調，我們是負責任的執政黨，以年金改革為例，是選擇困難的一條路，如果再不做的話，下一任或8年以後再做，會讓國家負擔增加幾千億，更難做！

蔡英文也說，年改也付出沉重代價，去年民進黨輸掉1124大選，但民進黨是最負責任的政黨，對得起這個國家，身為領導人她也要負責任，但就像蓋房子，打基礎時難免會有吵鬧，但只要基礎穩了，房子就會一層層往上蓋。

蔡英文提到今年開始減稅，是執政3年來的成果，這也展現好的基礎正要開始，她也當場宣佈今年至今，台商回台投資金額已經達到2300億元的好消息，全球最大的沃旭綠能公司也將在彰化開始建造風電，投資將達上兆，為全球最大，另外，Google也要來投資讓台灣發展成為亞洲最大基地。

蔡英文更強調，台灣是自由經濟體，政府做到與中國經濟是分開的，不會變成中國經濟的一環，美中貿易戰讓台灣不會被捲進去，她更向支持者喊話，要支持她繼續執政，因為如果沒有強力的政府作後盾，改革會被翻盤，中國經濟與台灣經濟搞在一起，台灣會被中國拖下水，籲支持者與她共同努力，一起把台灣救回來。

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