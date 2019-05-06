科技軍官若返中科院 軍方：有這些利多

2019-05-06 18:29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡政府力推「國防自主」政策，需要大量科研人才助拳。不過，原為國防部單位的中科院在2014年6月轉型為行政法人後，無法再引進俗稱「科技軍官」的軍職身份科研人才，除軍方內部期盼科技軍官重返中科院的聲浪未減，中科院也坦言，雖藉由多管道覓才，已提升研發產能與素質，但為了解軍種作戰理念與需求，優秀科技軍官進用仍有必要性。

立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會今日召開聯席會議，審查「國家中山科學研究院設置條例第33條條文修正草案」，但由於立委對此案意見不一，全案送出委員會並交黨團協商。

中科院2014年6月轉型為行政法人，其母法「國家中山科學研究院設置條例」則在該年1月經立法院三讀通過、公布實施，目的在於讓中科院組織、人事和預算運用更具彈性，並使非軍職人才擔任管理階層。不過，該條例第33條規定，中科院法人化後受雇的新進人員「不具公務人員或軍職人員身分」，換言之，除了隨中科院法人化移轉的軍職人員，新科軍職人才除非辦理退伍，否則無法進入中科院服務。

據了解，蔡政府力推「國防自主」政策，中科院配合擴大招募非軍職科研人才，已有不錯成效，但四年多來，軍方內部仍有期盼「科技軍官」重返中科院的聲浪，有相關人士指出，軍職人員更熟稔於國軍運作，對於機密保護的概念也會更強，因此如可重返中科院，將是一大加分。

中科院在今年3月，針對本報詢問此議題時回應表示，中科院藉由多元化方式攬才，解決人力不足、斷層與老化問題。不過，中科院核心任務為武器系統研發，須充分了解各軍種作戰理念，符合作戰需求，因此，科技軍官進用有其必要性，運用其軍事專長補足科技研發所需人力，且科技軍官經軍事教育養成，具備抗壓性、服從性與軍事素養佳優點，有利軍事技術知識傳承和累積。

中科院也表示，現受「行政法人法」及「中科院設置條例」限制，目前無法進用軍職人員，國防部及中科院刻正積極推動相關法令修訂事宜，盼進用國軍優秀科技人才，以助國防軍事武器系統研發工作。

中科院也在法人化後，強化多管道延攬人才力道，中科院表示，中科院2016年至去年的代訓生招募，分別為10名、30名和64名，另新進研發、技術生產、行政管理人員與研發替代役約2200人。在相關制度修法前，除培育代訓生、留用優秀退伍科技軍官，也遴選院外具研發專才的退伍軍職人員，完備研發能量。

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