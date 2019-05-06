憲兵隊進駐中科院卻是保全顧門禁 立委斥離譜

2019-05-06 16:40

〔記者謝君臨／台北報導〕國家中山科學研究院為我國最高國防科技研發專責單位，攸關國家安全及軍事戰力提升，但朝野立委均指出，中科院的門禁並非由軍隊看守，而是委託保全，國民黨立委吳志揚直呼：「太離譜！」，強調桃園憲兵隊進駐中科院後卻未被善用，應該讓軍方人員「take control」，而非支援。

立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會今舉行第1次聯席會議，針對「國家中山科學研究院設置條例第33條修正草案」進行審查，會中邀請國防部副部長張冠群上將、中山科學院院長杲中興報告並備質詢。

民進黨立委王定宇在提案報告時指出，中科院身為我國最高機敏單位，但目前並非由軍方控管門禁，而是委託保全；國民黨立委吳志揚質詢時，詢問國防部是否真有此事，國防部回：「是」；吳聽聞當場直呼：「這太離譜了吧！」

吳志揚表示，桃園憲兵隊反應，他們被趕到中科院，當初國防部說「你們要來捍衛國防要塞」，結果卻將他們安排在裡面一小部分，由保全顧大門，讓他們覺得很受挫，怎麼跑到中科院裡的小樓上班，憲兵進出時還要向保全報告，說「我是憲兵在裡面上班，讓我進去」，軍人尊嚴何在？

對此，張冠群指出，憲兵是獨立進出，不必經過保全，當初將桃園憲兵隊移至中科院裡面，用意是若有重大緊急事件可以進行處理，因為他們有重裝備，可解決遠水救不了近火的問題，一般事務則是由保全來做。

吳志揚說，中科院應該要讓軍方自己顧，不要當一般公司，一般的保全再怎麼訓練都不夠，軍方必須「take control」，而不是讓他們來支援，應善用軍方人力，出來捍衛中科院。

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