科技軍官重返中科院 立委有這些考量

2019-05-06 18:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕對於「科技軍官」能否「重返」中科院，雖軍方對此抱持正面態度，但立委對此案意見不一，提案修法的立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇日前受訪時表示，中科院法人化後，將軍方人才排除在外，一度連衛戍中科院的維安人員，都由民間保全取代憲兵，因此他盼藉由修法解套；但另一名召委蔡適應日前受訪則認為，須先釐清「科技軍官」定義，也待更明確的討論。

根據王定宇等人的修法提案內容指出，中科院設立後無法進用軍職人員，影響國防大學理工學院國防科技人才培育、招生及具軍事背景的專業人員參與國防研究。除有礙中科院的用人彈性需求外，也不利於該院軍武科技研發與應用的整合。為因應國防自主的國家政策及各軍種武器系統研究發展需要，中科院仍需進用熟悉陸、海、空、資通等科技軍職人員，因而提出修法。

對於鬆綁科技軍官「重返」中科院，王定宇日前時受訪表示，他已和中科院、軍備局召開多次會議討論此案，確保在制度最小變動下，將「國家中山科學研究院設置條例」第33條等限制解套，期盼涉及「科技軍官」重返中科院的法案，能在立院本會期前順利完成。

不過，另一名立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應日前受訪時則提出不同看法，他表示，針對「科技軍官」回到中科院的議題，應先釐清「科技軍官」是指「提供意見咨詢的軍兵種橋樑」還是「具軍職身份的科研人才」？這兩者應分開來討論。

蔡適應表示，中科院諸多產品都是提供國防部各軍兵種使用，因此建立「提供意見咨詢的軍兵種橋樑」，輪調軍官進駐中科院作為諮詢者角色，讓中科院了解各單位的確切需求，這類非常駐人員制度的建立，有其必要性與急迫性，輪調方式則可交由國防部、中科院協調。

至於「具軍職身份的科研人才」，蔡適應則表示，雖中科院可敞開大門，歡迎優秀科研人才加入，但國防大學理工學院公費生，畢業後具有軍職身份，且在學時期領取國家補助，如直接進入中科院服務，其衍生的公平性與合理性問題也應注意。他建議這類人員，仍應解除和軍方義務關係後，再由中科院聘用較為合理。

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