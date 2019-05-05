媽祖有看到！郭台銘：台灣是中國不可分割的一部分

2019-05-05 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘近期內呼籲北京承認中華民國存在的事實，同時給我更大的國際空間，同時卻強調台灣是中國的一部分，他在美國告訴記者「台灣是中國不可分割的一部分，屬於中華民族」。

綜合媒體報導，郭台銘本月1日到白宮面見美國總統川普，隔天從華盛頓飛往威斯康辛州時在專機上說了這段話，當時他全程捧著媽祖神像，他說：「從神明來看，我們百分之百同意台灣是中國不可切割的一部分；但它是中華民族，應該這樣講，中華民族底下有兩個。」郭台銘並未再說明「兩個」什麼，但是他藉機呼籲北京，不要在國際舞台上打壓台灣生存空間，要讓台灣參與國際活動，否則此類強硬路線將造成反效果。

郭台銘認為，「沒有國際空間，台灣領導人將無法進行海外訪問，最終將演變成台灣、中國之間的和平基礎被破壞，穩定局面受到影響」，他認為，此問題不侷限於是否能配戴國旗帽，還包括台灣應該加入世界衛生組織、國際刑警組織，若北京不與台灣找出解決問題的方法，台灣人不會認同中華人民共和國。

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