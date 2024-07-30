柯文哲稱要接濟高虹安過日子 張進逸：看不懂他的邏輯！

柯文哲說，高虹安停職後仍有公務員身分，不能在外兼差工作賺錢，雇律師也要錢，「接下來，恐怕我要接濟她過日子」。（資料照）

2024/07/30 18:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判7年4個月，市長停職不給薪，並褫奪公權4年，民眾黨主席柯文哲今天（30日）批內政部太刻意，只是一審被判有罪就停職不給薪，真的很羞辱人。對此，從柯市府跳船走人的北市府研考會前主任秘書張進逸，在臉書吐槽「看不懂柯文哲主席的邏輯」！

柯文哲今天接受網路節目《中午來開匯》專訪聊到高虹安的案子，宣稱以無罪推定原則，他還是支持高虹安為自己的清白繼續努力，以高虹安的社經地位沒必要去貪這小錢。柯文哲還批，現在高虹安只是一審有罪停職，不是三審定讞，應該無罪推定。內政部刻意出來在媒體上宣布停職停薪，很羞辱人，把高虹安逼死，台灣的政治不該變成這樣。

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柯文哲說，高虹安停職後仍有公務員身分，不能在外兼差工作賺錢，雇律師也要錢，雇一位律師8萬塊算最便宜的，「接下來，恐怕我要接濟她過日子，不然怎麼辦？都沒有收入，也不能出去賺錢。」

對此，柯文哲前幕僚張進逸在臉書發文吐槽，「實在看不懂柯文哲主席的邏輯。一來，高虹安已經表明，即使有半薪可領，也會全數捐出供市府急難救濟金使用，代表內政府（部）就算發半薪，也不會進到高虹安的口袋，起不了幫助高虹安生計的效果。」

「二來，高虹安依財產申報，光存款就有1400多萬，客觀上顯然沒有因暫時無薪水，就會面臨需要接濟的窘況。」、「三來，高虹安根本沒有對外哭窮說要尋求救濟，柯主席直接講「恐怕要接濟她過日子」，這樣代她發言，對高虹安的主體性也有損。」直言邏輯還是令人不解。

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