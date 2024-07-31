凱米來襲一級開設 桃園八德分局長王鉉仁帶幹部餐敘還比讚挨轟

桃園市政府警察局八德分局長王鉉仁23日晚間、凱米颱風一級開設後還外出餐敘並比讚，照片po上網後挨轟。（網友提供）

2024/07/31 17:21

〔記者謝武雄／桃園報導〕凱米颱風侵襲台灣，桃園市政府23日下午4點宣布一級開設，卻傳出八德警分局長王鉉仁當天帶著副分局長等多名幹部離開分局餐敘還合照比讚，照片流出後被罵爆；對此王鉉仁表示，當天是萬安演習，之後協勤民力聚餐，為感謝他們辛勞付出，才會帶幹部到場，而當天雖然一級開設，但八德無風無雨，他並未離開八德轄區，已向警察局自請處分。

王鉉仁表示，當天是萬安演習，包含義警、義交、民防、守望相助等協勤民力都很幫忙，事先也慰勞各派出所，與警方互動良好，萬安活動結束，這些協勤民力在八德來福星餐廳聚餐，他才會帶幹部前往，前後坐了大概一個小時的時間，但未離開八德分局轄區；而義警、義交、民防、守望相助聚餐，習慣性合照「比讚」，並沒有甚麼特殊涵意，對於造成社會觀感不佳特表歉意。

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桃園市政府災變中心在23日下午4點宣布一級開設，市府同時依照桃園市各級災害應變中心作業要點規定辦理相關防災作業，只是該照片在網路社群流傳後，網友罵聲連連，質疑市府已經一級開設，為何王鉉仁還敢帶著幹部前往餐敘，相較其他分局長乖乖在分局內吃便當，形成明顯對比。

桃園市政府警察局八德分局長王鉉仁任內相當認真，多次獲得市長張善政頒獎鼓勵。（擷自八德分局臉書）

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