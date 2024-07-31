為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

凱米來襲一級開設 桃園八德分局長王鉉仁帶幹部餐敘還比讚挨轟

桃園市政府警察局八德分局長王鉉仁23日晚間、凱米颱風一級開設後還外出餐敘並比讚，照片po上網後挨轟。（網友提供）

桃園市政府警察局八德分局長王鉉仁23日晚間、凱米颱風一級開設後還外出餐敘並比讚，照片po上網後挨轟。（網友提供）

2024/07/31 17:21

〔記者謝武雄／桃園報導〕凱米颱風侵襲台灣，桃園市政府23日下午4點宣布一級開設，卻傳出八德警分局長王鉉仁當天帶著副分局長等多名幹部離開分局餐敘還合照比讚，照片流出後被罵爆；對此王鉉仁表示，當天是萬安演習，之後協勤民力聚餐，為感謝他們辛勞付出，才會帶幹部到場，而當天雖然一級開設，但八德無風無雨，他並未離開八德轄區，已向警察局自請處分。

王鉉仁表示，當天是萬安演習，包含義警、義交、民防、守望相助等協勤民力都很幫忙，事先也慰勞各派出所，與警方互動良好，萬安活動結束，這些協勤民力在八德來福星餐廳聚餐，他才會帶幹部前往，前後坐了大概一個小時的時間，但未離開八德分局轄區；而義警、義交、民防、守望相助聚餐，習慣性合照「比讚」，並沒有甚麼特殊涵意，對於造成社會觀感不佳特表歉意。

桃園市政府災變中心在23日下午4點宣布一級開設，市府同時依照桃園市各級災害應變中心作業要點規定辦理相關防災作業，只是該照片在網路社群流傳後，網友罵聲連連，質疑市府已經一級開設，為何王鉉仁還敢帶著幹部前往餐敘，相較其他分局長乖乖在分局內吃便當，形成明顯對比。

桃園市政府警察局八德分局長王鉉仁任內相當認真，多次獲得市長張善政頒獎鼓勵。（擷自八德分局臉書）

桃園市政府警察局八德分局長王鉉仁任內相當認真，多次獲得市長張善政頒獎鼓勵。（擷自八德分局臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風降雨創新高 陳其邁：典寶溪防洪頻率規劃提高到100年
2024/07/31 14:27

凱米颱風降雨創新高 陳其邁：典寶溪防洪頻率規劃提高到100年
高雄六龜高133線4K處邊坡滑落封路搶修 工務局估8/8前開放
2024/07/29 15:52

高雄六龜高133線4K處邊坡滑落封路搶修 工務局估8/8前開放

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
慘不忍睹！高雄大樹舊鐵橋濕地滅頂變「沙洲」 美景不見了
2024/07/31 07:13

慘不忍睹！高雄大樹舊鐵橋濕地滅頂變「沙洲」 美景不見了
綠委籲放寬淹水救助標準 淹水未達50公分救助5000元
2024/07/28 21:22

綠委籲放寬淹水救助標準 淹水未達50公分救助5000元

學生研究能量大爆發！這所學校榮獲研究計畫件數 私綜大第一
凱米餘威重創中國湖南 湘江支流多處潰堤、山區8村暴雨失聯
2024/07/29 13:35

凱米餘威重創中國湖南 湘江支流多處潰堤、山區8村暴雨失聯
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播