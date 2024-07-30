謝國樑直播鞠躬向市民問早 網酸超像《小丸子》1人物：煩死了！

謝國樑這兩天一大早到基隆火車站發放「政績小手冊」，並對通勤到外縣市上班的市民一一鞠躬、揮手道早安。（圖翻攝自謝國樑臉書直播）

2024/07/30 19:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市長謝國樑陷入罷免危機，為拉近與市民關係，催出反罷免票，謝國樑今天（30日）早上跑到基隆火車站發放「政績小手冊」，並向通勤族問早。不過這似乎並未消減基隆市民不滿，還有網友狠酸謝國樑的行為很像知名卡通《櫻桃小丸子》中的只想當永遠的班長的「丸尾同學」，直呼「煩死了」！

謝國樑為了力保市長大位，近來動作頻頻，這兩天一大早特地到基隆火車站發放「政績小手冊」，並對通勤到外縣市上班的市民一一鞠躬、揮手道早安，試圖塑造親民形象。謝國樑還開起直播，雖然有支持者留言鼓勵，但也不乏批評聲音，認為謝國樑根本就是在作秀，市民要的不是市長親自問早，而是認真把市政做好。

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政治工作者周軒今天分享謝國樑到火車站向民眾問早的直播畫面，有網友就提到知名卡通《櫻桃小丸子》主角小丸子的同班同學、3年4班班長丸尾末男，帶著一副眼鏡，一心只想當永遠的班長，總是妒忌別人做得比自己好，個性並不討喜。該網友直呼，看到謝國樑的行為只覺得「煩死了，好像丸尾，一直很想當班長。」

該則留言讓不少網友笑翻，「完蛋，回不去了，臉也很像丸尾本人」、「這形容好傳神」、「太貼切了，笑死」、「害我在外面憋笑好久」、「好煩喔，還真的很像」、「目前為止看過最神的比喻」、「太貼切了，笑到流眼淚」、「妳一講真的馬上腦海裡洗不掉了」、「朝聖神留言」。

有網友認為謝國樑的行為很像知名卡通《櫻桃小丸子》主角小丸子的同班同學、3年4班班長丸尾末男。（圖翻攝自X平台）

周軒分享謝國樑到火車站向民眾問早的直播畫面，網友直呼「煩死了，好像丸尾，一直很想當班長」，笑翻不少人。（圖翻攝自周軒Threads）

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