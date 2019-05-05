再嗆郭台銘！謝志偉：封鎖台灣的是您心中的神洲中國

2019-05-05 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕我駐德國大使謝志偉近日在臉書上貼出教育部和德國魯爾大學（Ruhr-Universität Bochum ）的合作簽約儀式，不忘抨擊郭台銘，封鎖台灣的是中國、「是您心目中的『神洲』」，而台灣走出去的地方叫「歐洲」。

謝志偉在臉書指出，我國教育部與他的母校——德國魯爾大學（Ruhr-Universität Bochum）進行合作簽約，對方由校長和漢學系主任代表簽約，我方由駐德代表處教育組長簽署，謝志偉在場見證，未來該校將有「台灣研究」課程，學生能學習到台灣的文學、歷史、政治，「還有自由、民主並介紹台語！」

謝志偉貼文中不忘提醒參選國民黨總統初選的郭台銘，「台灣沒有自我封鎖，封鎖台灣的是中國，是您心目中的『神洲』，媽祖那邊叫『湄洲』，而台灣走出去的地方叫『歐洲』。」

不少網友贊同謝志偉的幽默，相繼留言指出「謝大使辛苦了」、「謝大使精闢分析！」、「加油偉大的台灣人有你守護正義真好」、「KMT的世界觀只有神州而已」、「說得真好！佩服謝大使」、「謝謝大使的辛苦與努力，台灣人的心永遠支持你」、「老兄弟！加油！」。

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