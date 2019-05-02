誰都打！韓粉圍剿藍營名嘴 羅智強表痛心臉書也被灌爆

2019-05-02 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕藍營名嘴唐湘龍、李艷秋等人，近期內公開談論韓國瑜的不足之處，被廣大韓粉湧入臉書攻擊，國民黨前總統府發言人羅智強對此加入戰局，表示自己對韓粉的行為感到痛心，立刻被韓粉們湧入臉書怒嗆。

羅智強今（2）日在臉書上寫道，「如果韓粉真的支持韓國瑜，就請不要去攻撃唐湘龍、李豔秋這些長期捍衛藍營理念的意見領袖！只因為他們對韓國瑜表達了不同的意見。

我看了，很痛心！」他認為韓粉們總是認為「韓國瑜大於國民黨」，但事實上「郭台銘也大於國民黨，2008年的馬英九也大於國民黨。」

羅智強質疑，若韓國瑜失去唐湘龍、李豔秋等藍營的意見領袖，「會贏2020年的選舉嗎？」羅要韓粉們替韓國瑜交朋友，不要替他樹立敵人，「我是真的真的聽到很多人被韓粉騷擾到火大，説他們不會投韓國瑜了」，羅智強呼籲韓國瑜管管韓粉，替所有受害者加油打氣。

不少韓粉無法苟同羅智強的看法，怒嗆「那你也勸告他們，支持郭台銘不應該建立在黑韓的基礎上！」、「少康確實變臉變得讓人觀感不好」、「你可以說郭董有多棒，而不是打韓來捧郭，把韓鬥垮了韓流散了，又對國民黨的2020有何幫助」、「誰是誰非，每人心中一把尺，一本帳」。

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