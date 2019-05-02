郭台銘自稱對川普這樣形容小英 被轟「快提國防靠和平」

2019-05-02 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘與美國總統川普會面，卻被踢爆當著美國總統川普的面，嗆台灣現任總統蔡英文是「麻煩製造者」，台灣網友得知此事後痛批「有種提國防靠和平，不和美國買武器」

綜合媒體報導，郭台銘事後向媒體轉述，他在川普面前提到他要競選總統，而且他要當個「Peace Maker（和平製造者）」，不會像現在的蔡總統是個「Trouble Maker（麻煩製造者）」，自稱若當選將強化台美經濟關係，一方面會符合美國最大利益，一方面可以維持和平；但川普未直接評論，僅說做總統很辛苦（Tough Job），向郭台銘加油。

不少網友認為郭台銘這番言論簡直在扯台灣後腿，相繼留言指出「你這種人在國外罵自己的總統，我就不信你有多愛國」、「這時候就該顯出你的霸氣，大聲跟川普說：我們國防靠和平，所以不跟美國買武器了」、「會見你也只是商業利益考量，若你只是單純的一般臺灣官員，連見你都不會想見」、「先把欠川普的承諾兌現再來說嘴啦」。

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