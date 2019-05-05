郭董不要看！北韓射火箭炮 金正恩：實力強大才有真和平

2019-05-05 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今（5）日證實昨（4）日進行「火力攻擊演習」，領導人金正恩也在演訓現場，並且發表談話「實力強大才有真和平」；網友聞語之後認為這與郭台銘所說的「國防靠和平」大相逕庭，呼籲「郭董不要看」。

根據《BBC》報導，北韓當局證實4日使用稱為「大口徑遠程火箭炮」的戰術武器，往東海方向進行「火力攻擊演習」，金正恩本人相當滿意此次的演習結果，也呼籲北韓軍隊要在任何時候都能夠迅速進入戰鬥狀態，保持好完善的戰備姿態與應對能力。

金正恩也提到，北韓將官、士兵絕對要記得，「只有靠強大的實力才能保障和保證真正的和平與安全的硬道理」，不論遇到哪種勢力威脅，危及到北韓的主權、經濟，都要能夠隨時動員軍隊抵禦外侮，保障北韓勞動黨「革命勝利果實和人民安全」。

網友聽聞金正恩一席話後，相繼留言指出「金小胖，麻煩你看郭董眼睛」、「金主席，試射導彈不要一直往東邊射，下次試試往西南邊射」、「小金在酸郭董嗎？」、「我要告訴白宮，這就是金正恩」、「金胖跟郭董講的截然不同，聽誰的好呢」、「正恩，但咱們的郭台銘不這麼認為」。

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