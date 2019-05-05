中國逮捕7名脫北者年紀最小僅9歲 若被遣返北韓恐遭處決

2019-05-05 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前於瀋陽市逮捕了7名脫北者，其中1人更是一位年僅9歲的小女童，7人目前面臨遭遣返的危機，家屬們本週到南韓總統府及中國大使館前請求幫助，女童的媽媽更是當場痛哭。

綜合外媒報導，7名脫北者在民間人權團體「朝鮮正義連帶」的幫助下，成功逃出北韓，卻不幸在27日下午或28日上午，於中國瀋陽市郊區被當局逮捕，7人中還有一名跟著叔叔一起脫北的9歲崔姓女童。

崔姓女童媽媽表示，她和丈夫在2017年脫逃到南韓，由於逃跑的過程相當艱辛，不願讓女童冒生命危險才沒帶上她，她談及最後一次和女童通話，女童媽媽說：「她哭著跟我說，除了盡快見到她以外，她什麼都不想要。」對話非常令人心碎。

「朝鮮正義連帶」代表人鄭皮德表示，7名脫北者是在這個月初，越過鴨綠江在瀋陽郊外等待前往下一個轉運點時被逮捕，「人權與半島統一律師」組織（Lawyers for Human Rights and Unification of Korea）的律師表示，若被遣返北韓，很有可能面臨公開處決，或被送到政治犯集中營。

韓國外交部長康京和（Kang Kyung-wha，音譯）也表示，已動用所有外交資源，來確保7名脫北者的安全，及不會被強制送回北韓。律師說道：「中國在1982年簽署了《難民地位公約》，他們不應該將難民驅逐或遣返回北韓。」

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