中國逮捕7名脫北者年紀最小僅9歲 若被遣返北韓恐遭處決

2019-05-05

〔即時新聞/綜合報導〕中國日前於瀋陽市逮捕了7名脫北者,其中1人更是一位年僅9歲的小女童,7人目前面臨遭遣返的危機,家屬們本週到南韓總統府及中國大使館前請求幫助,女童的媽媽更是當場痛哭。

綜合外媒報導,7名脫北者在民間人權團體「朝鮮正義連帶」的幫助下,成功逃出北韓,卻不幸在27日下午或28日上午,於中國瀋陽市郊區被當局逮捕,7人中還有一名跟著叔叔一起脫北的9歲崔姓女童。

崔姓女童媽媽表示,她和丈夫在2017年脫逃到南韓,由於逃跑的過程相當艱辛,不願讓女童冒生命危險才沒帶上她,她談及最後一次和女童通話,女童媽媽說:「她哭著跟我說,除了盡快見到她以外,她什麼都不想要。」對話非常令人心碎。

「朝鮮正義連帶」代表人鄭皮德表示,7名脫北者是在這個月初,越過鴨綠江在瀋陽郊外等待前往下一個轉運點時被逮捕,「人權與半島統一律師」組織(Lawyers for Human Rights and Unification of Korea)的律師表示,若被遣返北韓,很有可能面臨公開處決,或被送到政治犯集中營。

韓國外交部長康京和(Kang Kyung-wha,音譯)也表示,已動用所有外交資源,來確保7名脫北者的安全,及不會被強制送回北韓。律師說道:「中國在1982年簽署了《難民地位公約》,他們不應該將難民驅逐或遣返回北韓。」

