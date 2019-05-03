正面回應郭台銘「麻煩製造者」 辣台妹這番話被推爆

2019-05-03 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長、國民黨郭台銘昨（2）日自爆在美國總統川普面前，抱怨總統蔡英文是「麻煩製造者」；蔡英文今正面回應，「不會有人認為台灣是麻煩製造者」，也對郭嗆聲：「投資美國很好，更歡迎投資台灣。」網友給予蔡大力支持。

蔡英文在臉書上指出，處理國際事務這一堂課，最重要的關鍵在於「信任」，說起來很容易，做起來卻很不簡單，目前已執政三年，就算國際社會有所支持，自己也不會想冒進，遭遇壓力更不曾妥協，在此原則下，台灣逐步累積國際社會的信任，在國際上，台灣就是區域和平的貢獻者，不會有人認為台灣是麻煩製造者。

蔡英文表示，在「信任」的基礎上，台灣讓國際社會知道「台灣永遠站在民主、自由的這一邊，永遠站在區域和平穩定的這一邊」。理念相同的國家，就會與我們建立長遠的夥伴關係。

蔡英文強調，對於台灣企業到美國布局，能夠了解郭台銘這次是去向美方確認之前的投資承諾。多元布局全球市場，不過度依賴中國，這跟蔡英文執政三年來，對於經濟發展的方向不謀而合，也樂見更多企業跟進，但「投資美國很好，更歡迎投資台灣。」

網友們對此相繼留言指出「所以2020我的票會投給能維護中華民國主權、也是中共最忌憚的人—小英總統」、「想不出來台面上有比蔡總統更好的選擇耶」、「信任真的不容易，我也是看了3年後才逐漸信任蔡英文能在國際上堅守我們的主權」、「在民進黨員當中，像小英這樣沉穩、誠實的人很少，所以我會一直信任你」。

蔡英文臉書全文

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