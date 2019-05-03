失去政權不如賣掉！郭文貴爆：郭台銘選上台灣送中國

2019-05-03 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕流亡海外的中國富商郭文貴近期內在直播時指出，對於中國共產黨來說，韓國瑜不過是個預備陪睡的妃子，是1把假的槍，郭台銘才是真槍，讓郭台銘去選總統，和平地把台灣送給共產黨，國民黨內部有人認為，與其藍營失去台灣，讓郭台銘賣掉台灣，他們的日子還過得比較好。

郭文貴表示，韓國瑜沒辦法選總統，他只是一個「陪睡的陪房」，「就是過去皇帝在睡覺的時候，在旁邊還預備1個妃子」、「但郭台銘是真正的那把槍」，這也顯示習近平「總有一槍打到你」的心態，中國共產黨下一步怎麼走，台灣絕對會是關鍵因素。

郭文貴提到，共產黨想拿下台灣，美國不可能不介入，所以讓郭台銘去選總統，和平地把台灣送給共產黨，台灣2300萬人民就可以不戰而降，「我真納悶郭台銘有啥本事選總統啊？」但郭並不全然感到悲觀，他發現台灣人民已意識到郭台銘參加選戰是種威脅。

郭文貴強調，共產黨想要不勞而獲，不花一槍一彈靠郭台銘把台灣送給共產黨，「但是呢他不會得逞的，台灣人民不會讓他得逞的，我深信不疑」，郭呼籲，絕對不能讓郭台銘、韓國瑜當選，國民黨內部有種概念已經發生，如果又選輸了就是失掉台灣，那麼與其這樣不如賣掉台灣，他們認為就算郭台銘賣掉台灣，他們的日子也比失去台灣好。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/