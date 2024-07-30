為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

台灣正式加入IPAC 范雲、陳昭姿擔任首屆共同主席

IPAC宣布，台灣正式加入IPAC，創始共同主席為民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿。圖為副總統蕭美琴29日接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團。（總統府提供）

IPAC宣布，台灣正式加入IPAC，創始共同主席為民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿。圖為副總統蕭美琴29日接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團。（總統府提供）

2024/07/30 17:18

〔記者黃靖媗／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今（30）日在台北君悅酒店舉辦年度峰會，IPAC於會後記者會宣布，台灣正式加入IPAC，創始共同主席為民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿。

索羅門群島國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）於記者會致詞時說，以他個人的立場，期待台索能恢復邦交，恢復過往榮光、建立相同價值，他也非常高興，IPAC將有6個新國家加入。

之後，IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）上台宣布，今年加入IPAC的國家共有7國，台灣將正式加入IPAC，創始共同主席為民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿。

被問及台灣對抗中國扭曲2758號決議的策略，IPAC專家論壇召集人賴因哈德・比蒂科費爾表示，台灣人民能為自己的未來做決定，這也是世界其他國家的做法，他們今日也再度暸解，台灣問題不只是台灣問題，而是全球問題，每個人都應該關心。

比蒂科費爾指出，這也是為什麼他們必須將資訊帶回母國國會、帶回母國政府，更要讓母國民眾參與進來；IPAC的擴大是其中一個例證，此外，歐盟執委會主席馮德萊恩先前演說也曾清楚表明，反對單方面改變台海狀態，是首個表明態度的歐洲領導人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
IPAC峰會致詞 賴清德：台灣盡力與夥伴共同撐起「民主保護傘」
2024/07/30 14:47

IPAC峰會致詞 賴清德：台灣盡力與夥伴共同撐起「民主保護傘」
反擊中國錯誤解讀 IPAC認定聯大2758號決議不決定台灣政治地位
2024/07/30 16:23

反擊中國錯誤解讀 IPAC認定聯大2758號決議不決定台灣政治地位

力行作育英才60載 學測分科滿級都精彩
IPAC峰會三黨獨缺國民黨 林楚茵批：一直在扯台灣後腿
2024/07/30 16:47

IPAC峰會三黨獨缺國民黨 林楚茵批：一直在扯台灣後腿
藍委不去IPAC遭質疑 鄭正鈐：無人要去就不值得討論
2024/07/30 12:14

藍委不去IPAC遭質疑 鄭正鈐：無人要去就不值得討論

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
遭指因在野缺席無法參加IPAC內部會議 民眾黨秀證據反駁
2024/07/30 13:01

遭指因在野缺席無法參加IPAC內部會議 民眾黨秀證據反駁
遺憾國民黨缺席IPAC峰會 陳冠廷：面對自由價值應團結一致
2024/07/30 14:04

遺憾國民黨缺席IPAC峰會 陳冠廷：面對自由價值應團結一致
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播