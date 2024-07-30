台灣正式加入IPAC 范雲、陳昭姿擔任首屆共同主席

IPAC宣布，台灣正式加入IPAC，創始共同主席為民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿。圖為副總統蕭美琴29日接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團。（總統府提供）

2024/07/30 17:18

〔記者黃靖媗／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今（30）日在台北君悅酒店舉辦年度峰會，IPAC於會後記者會宣布，台灣正式加入IPAC，創始共同主席為民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿。

索羅門群島國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）於記者會致詞時說，以他個人的立場，期待台索能恢復邦交，恢復過往榮光、建立相同價值，他也非常高興，IPAC將有6個新國家加入。

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之後，IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）上台宣布，今年加入IPAC的國家共有7國，台灣將正式加入IPAC，創始共同主席為民進黨立委范雲與民眾黨立委陳昭姿。

被問及台灣對抗中國扭曲2758號決議的策略，IPAC專家論壇召集人賴因哈德・比蒂科費爾表示，台灣人民能為自己的未來做決定，這也是世界其他國家的做法，他們今日也再度暸解，台灣問題不只是台灣問題，而是全球問題，每個人都應該關心。

比蒂科費爾指出，這也是為什麼他們必須將資訊帶回母國國會、帶回母國政府，更要讓母國民眾參與進來；IPAC的擴大是其中一個例證，此外，歐盟執委會主席馮德萊恩先前演說也曾清楚表明，反對單方面改變台海狀態，是首個表明態度的歐洲領導人。

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