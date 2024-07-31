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高雄15調查官涉核銷不實單據 雄檢帶回訊問

高雄市調處傳集體貪污，15位調查官遭雄檢帶回問訊。（資料照）

高雄市調處傳集體貪污，15位調查官遭雄檢帶回問訊。（資料照）

2024/07/31 18:03

首次上稿 16:31
更新時間 18:03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市調處爆發集體15名調查官涉核銷不實單據，雄檢指揮廉政署前往搜查，帶回涉案調查官訊問，據悉，前鎮工作站調查官疑拿不實單據申報業務工作費，經內部檢舉後由調查局內部自清並報請雄檢指揮，但檢方不願證實此事，強調一切正在清查中。

調查局為保護國家安全，多元布線偵蒐抓共諜、嚴防企業內鬼竊取營業秘密等重大犯罪，外勤處站調查官每月可3、4千元的「業務工作費」，該筆工作費可用來宴請線民，或提供情報對象者的餐敘費等費用。

據悉，高雄市調處前鎮工作部傳出有15名調查官拿不實單據向上級核銷該筆工作費，經內部同仁檢舉後，報請雄檢指揮偵辦，雄檢今指揮廉政署南調組以及調查局南機站人員聯手出擊，帶回涉案調查官問訊，但雄檢只證實今天有相關行動，對於案情內容不願多做說明。

知情人士表示，前鎮工作站裡的同事間相處不佳，有幾名「檢舉專門科」的調查官很愛針對自己人下手，這次會出事，主要是前鎮站從每月4500元的作業費中，抽取1000元集中管理作為「績效獎金」，再把獎金分配給辦案績效較好的同仁作為鼓勵，但有些獲獎同仁因單據不夠拿別人的來充數，這原本是「內部自己人才知曉的遊戲規則」，卻沒想到反被自己人咬一口，讓同仁都感到相當不滿。

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