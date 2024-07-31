高雄15調查官涉詐領工作費 調查局自清：絕不姑息護短

調查局表示，若確定有不法情事，將召開考績委員會從嚴議處，嚴予究責，絕不寬貸。（資料照）

2024/07/31 17:52

〔記者陳彩玲／台北報導〕高雄市調處有多名調查官，涉嫌拿不實單據詐領業務工作費，高雄地檢署今指揮調查局南機站、廉政署南調組執行搜索，並帶回15位調查官訊問，全案朝偽造文書、詐欺取財等罪偵辦。對此，調查局表示，若確定有不法情事，將召開考績委員會從嚴議處，嚴予究責，絕不寬貸。

調查局說，局長陳白立接獲南部地區某單位人員疑涉工作費報銷不實案件後，即指示交由南部地區機動工作站調查蒐證，並報請高雄地檢署檢察官指揮，於今天會同廉政署共同偵辦執行，將全力配合檢察官指揮，若經查確有不法情事，將視案情及偵查結果，召開考績委員會從嚴議處，絕不姑息護短。

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調查局強調，要求全體調查人員「正人必先正己」，於積極訪聯拓展工作關係時，相關費用支出，必須恪遵法令，依規定覈實報銷，絕不可貪圖便利而便宜行事，若有違犯法紀情事，即查辦到底，嚴予究責，絕不寬貸。

據了解，調查局為保護國家安全，多元布線偵蒐抓共諜、嚴防企業內鬼竊取營業秘密等重大犯罪，外勤處站調查官每月有3、4千元的「業務工作費」，該筆工作費可用來宴請線民，或提供情報對象者的餐敘費等費用，而高雄市調處所管的多個工作站，傳出有15位調查官拿不實單據向上級核銷該筆工作費，今遭搜索、約談。

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