警告台海緊張情勢恐升級！「這件事」震驚葛來儀

2019-05-03 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港《南華早報》4月30日報導指稱，台灣戰機近期與中國戰績遭遇時，意外發射了1枚「自衛武器」；美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀對此警告，此類事件恐讓台海緊張情勢升級。

《南華早報》報導表明，匿名知情人士提到，台灣戰機當時意外地發射了1枚熱誘餌彈「自衛」，但詳細的事發時間、地點均不明朗，但知情人士還說，衝突並沒有進一步升級，「發射熱誘餌彈是一種防禦行為，所以不會造成衝突升級甚至交火。」

不過，國防部發言人陳中吉事後表明「沒有這些事情」，且國防部曾說明過，「本軍均依戰備規定派戰機執行監控、警告及驅離，秉持『不挑釁，不怯敵』原則，以確保我領空安全」的澄清，其中「不挑釁」一詞，就是指國軍不會採取這種方式挑釁對方。

美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀在推特轉貼相關消息，並寫道：「如果真的發生了這些事件，我希望對原因進行調查，並採取措施防止再次發生。在目前的狀況發生此類事情，很容易升級（台海）態勢」，「問題在於，飛行員是否手動或自動地」發射「自衛武器」。

葛來儀推特全文

If these incidents really took place, I hope there are investigations into the cause, and steps taken to prevent re-occurrences. Such incidents could easily escalate under the current situation. https://t.co/VGkFLyQJtb — Bonnie Glaser / 葛來儀 （@BonnieGlaser） 2019年5月1日

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