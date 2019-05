警告台海緊張情勢恐升級！「這件事」震驚葛來儀

2019-05-03 00:17

〔即時新聞/綜合報導〕香港《南華早報》4月30日報導指稱,台灣戰機近期與中國戰績遭遇時,意外發射了1枚「自衛武器」;美國國際與戰略研究中心(CSIS)亞洲資深顧問葛來儀對此警告,此類事件恐讓台海緊張情勢升級。

《南華早報》報導表明,匿名知情人士提到,台灣戰機當時意外地發射了1枚熱誘餌彈「自衛」,但詳細的事發時間、地點均不明朗,但知情人士還說,衝突並沒有進一步升級,「發射熱誘餌彈是一種防禦行為,所以不會造成衝突升級甚至交火。」

不過,國防部發言人陳中吉事後表明「沒有這些事情」,且國防部曾說明過,「本軍均依戰備規定派戰機執行監控、警告及驅離,秉持『不挑釁,不怯敵』原則,以確保我領空安全」的澄清,其中「不挑釁」一詞,就是指國軍不會採取這種方式挑釁對方。

美國國際與戰略研究中心(CSIS)亞洲資深顧問葛來儀在推特轉貼相關消息,並寫道:「如果真的發生了這些事件,我希望對原因進行調查,並採取措施防止再次發生。在目前的狀況發生此類事情,很容易升級(台海)態勢」,「問題在於,飛行員是否手動或自動地」發射「自衛武器」。

葛來儀推特全文

If these incidents really took place, I hope there are investigations into the cause, and steps taken to prevent re-occurrences. Such incidents could easily escalate under the current situation. https://t.co/VGkFLyQJtb