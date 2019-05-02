美再公布對台軍售新合約！響尾蛇二型升級版飛彈來了

美方再宣布對我國的軍武合約，出售升級版響尾蛇飛彈與相關配件。（U.S. Air Force）

2019-05-02 01:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國再度公布對台軍武新合約！五角大廈宣布，亞利桑那州軍火商雷神飛彈系統公司獲得4億1908萬6770美元的新合約，約為台幣129.5億元，將為美國空軍、海軍、台灣與其他各國採購第19批、號稱最強的短程空對空飛彈——升級版的AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈。

軍火商雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）拿到4億1908萬6770美元新合約，將出售AIM-9X Block II型響尾蛇戰術飛彈，以及空中訓練專用飛彈、測試專用飛彈、空中特種訓練飛彈、光學目標探測器、附電池的引導裝置，還有其他相關配件。

包括台灣在內，澳洲、比利時、丹麥、芬蘭、印尼、以色列、日本、科威特、馬來西亞、摩洛哥、阿曼、荷蘭、挪威、波蘭、卡達、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、新加坡、斯洛伐克、南韓、瑞士、土耳其與阿拉伯聯合大公國，預計在2022年10月後能接收到這項合約中的新武器、相關設備與服務支援。

美國防部指出，台灣在花費14萬7705美元（約台幣456萬4713元）參與這項軍購案，占總採購資金的0.04％，高於芬蘭（0.03%）、印尼（0.02%）、科威特（0.02%）、以色列（0.01%）、馬來西亞（0.01%），此軍購案由馬里蘭州的海軍航空系統司令部（NAVAIR）負責。

據悉，美方公布的軍購案為我國「鳳展專案」軍事計畫的一環，美方除替我國現有的F-16戰機升級為F-16V之外，還售予F-16V配備頭盔瞄準系統、電戰莢艙等裝備，並搭載最新的AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈，2017年12月26日時有知情官員指出，中國對於新軍武急於偵蒐，但我方不會輕易「亮劍」，也不會讓F-16V在未來共機繞台時太早亮相。

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