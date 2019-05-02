讚啦！澳洲司法部官網 將台灣與中國並列國家被推爆

2019-05-02 01:38

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲聯邦政府的在司法部的官方網站上，將「台灣」列為「國家」，澳洲司法部接受媒體詢問但並無對此做出回應，事件曝光後也在臉書上引發網友轉傳並大喊「讚啦！」

根據《澳洲新報》報導，澳洲司法部官網的「外國影響透明度計劃」頁面，目的是向公眾和政府決策者公布外國勢力對澳洲的政治影響程度與性質，外國人若安排從事相關政治遊說行動，或是政治有關事件，必須進行義務登記，公開透明地說明活動種類與目的。

截至本月2日，向澳洲司法部註冊的澳洲公司有120個，它們代表哪間外國公司進行遊說的細項也都一目了然，根據最新的登記註冊網頁顯示，台灣中油公司以海外石油及投資公司澳洲子公司（OPIC Australia Pty Ltd） 名義，委託澳洲殼牌公司（Shell Australia）對澳洲政府與國會進行「一般的政治遊說」與「議會遊說」。

除了台灣之外，中國的公司團體以及美國、沙烏地阿拉伯、挪威、科威特、日本、南韓、加拿大、紐西蘭、西班牙、塞內加爾、帝汶、法國、泰國、馬來西亞、墨西哥、印尼、以色列等國家，也都有在澳洲委託當地公司進行政治活動，台灣與他們都並列為「國家」。

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