獨家》公車上狂嗆台人「死窮逼」 她改口「絕對沒有」上海護照

一名中國大媽不斷飆罵髒話，自稱擁有上海、台灣兩種護照。移民署查出該名婦人是嫁來台灣的中配。（圖擷取自網路影片）

2025/02/26 06:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕1名「中國大媽」今年1月在台北市的公車上與其他乘客爆發口角，她不斷飆罵髒話，還自稱擁有上海、台灣兩本護照，對人大嗆「你這個死窮逼」。據了解，這名七旬婦人為中國籍配偶，移民署日前已約談當面說明，她在約談時改口強調自己「絕對沒有上海護照」，並簽下切結。

這名婦人牽扯的爭執是1月24日上午9時許發生在台北市承德幹線公車上，當時疑因爭奪博愛座進而引發激烈口角，事發過程被其他乘客錄影公開於網路，引發兩岸網友熱議。

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影片中，這名身穿紫紅色外套的大媽斥責一旁民眾「我72歲，我不可以坐嗎？你不要坐！你還活不到我這年紀」。另一女乘客當場回嘴：「那麼兇，那麼有力氣還坐！」婦人立刻連番反嗆「我上海人，上海人就是兇」、「我在上海還有房子呢」、「台灣爛地方，你還比不過上海人」。

被罵的女乘客也回罵「那你滾回上海去」，婦人更加憤怒大嗆「你給我滾遠一點」、「我是台灣人，我有台灣護照」、「氣死你，我還有上海護照」，最後更撂下一句「你這個死窮逼，臭雞巴」。

知情官員透露，官方事後查處得知，這名自稱擁有「上海護照」的婦人是中國籍配偶，以前嫁來台灣時曾取消中國戶籍，當年已將相關證明文件繳交給移民署，理論上應該無中國戶籍。

官員指出，移民署已約談這名中配，她說當天在公車上跟人發生口角，盛怒之下才會講出有「上海護照」，她也簽下聲明書保證自己「絕對沒有」，這事已經結案。

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