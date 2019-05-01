港媒爆：台灣戰機意外向共機發射「自衛武器」

2019-05-01 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕共機近年來頻頻挑釁，日前甚至蓄意越過海峽中線，我方戰機緊急升空攔截驅離，有港媒爆料，有台灣戰機在與共機相遇時，意外地發射了一枚「自衛武器」（self-defence weapon）。

據香港《南華早報》30日晚間報導，有消息人士表示，台灣戰機近期與共機一次遭遇時，意外地發射了一枚「自衛武器」，事發時間、地點不明，但消息人士透露，衝突並沒有進一步升級，「發射熱誘餌彈是一種防禦行為，所以不會造成衝突升級甚至交火。」

消息人士還透露，之前也曾發生過台灣飛行員在監視附近空域的美國P-3C偵察機時，不小心發射過一枚熱誘餌彈的紀錄；報導指出，台灣空軍一直沒有對上述兩起事件作出公開聲明，但認為這起突發事件，凸顯出台海緊張局勢的升級。

新加坡南洋理工大學軍事專家Collin Koh分析指出，由於中國軍事施壓越來越強，恐導致更多的「武器誤射」，「雖然台灣飛行員射擊熱誘餌彈目的不明，但也證明出，緊張的情況下，存在意外或無意使用武力的風險。」

Koh警告，如果中共軍機持續執行所謂的「繞島」行為，「隨著時間的推移，海峽兩岸累積的緊張局勢，將可能會引發一場不幸的災難。」

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