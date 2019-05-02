中國不要看！美方爆：會有更多國家軍艦通過台灣海峽

2019-05-02 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕法國海軍「葡月號」巡防艦（Vendemiaire）4月6日通過台灣海峽，引發中國不滿；美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）指出，會有越來越多國家的軍艦在台灣海峽展開自由航行。

根據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）報導，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福近期內在馬來西亞吉隆坡受訪時表示，美國以及越來越多的國家，相繼加入自由航行的活動，他以4月上旬法國軍艦過境台灣海峽為例，並說：「許多國家都認同美方觀點，他們認為不僅是南海問題侵害國際法，而且還有更廣泛的影響。」

當薛瑞福被詢問到關於法國軍艦通過台灣海峽的事情，是否有先與美國協商，他回答：「美法之間有針對各自的印太戰略進行討論，並交換彼此對國際法規範遭受侵蝕的看法」，他強調，美方的自由航行目的是在確保沒有任何國家可以改變國際法所定義的「南海的地位」。

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