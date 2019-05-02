向美添購新版響尾蛇飛彈 專家：空戰實力將達新層次

美方再宣布對我國的軍武合約，出售升級版響尾蛇飛彈與相關配件。（U.S. Air Force）

2019-05-02 14:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕根據美國最新公布的對台軍售合約，我軍將添購號稱「最強空對空短程飛彈」的AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈。對此，軍事專家、「軍事連線雜誌」主編陳維浩表示，該款飛彈擁有目前最先進的短程作戰能力，配合未來升級F-16V戰機的中程戰力提升，將使我國空戰實力達到新的層次。

陳維浩指出，AIM-9X Block II型飛彈是一款非常先進的紅外線導引飛彈，飛行員可以在發射後標定敵人並予以擊落。而且從過去的測試影片看來，該型飛彈不僅可以對付前方的敵人，也可以鎖定上方、下方的敵機，甚至可以180度回頭攻擊後方敵機，在這款飛彈出現之前，這樣的性能是非常難以想像的。

陳維浩表示，未來F-16戰機升級成F-16V，配合中程空對空飛彈AIM-120，可提供優秀的中程作戰性能，但畢竟不是所有敵人都可以在中程解決掉，透過本次添購AIM-9X Block II強化短程空戰能力，將可補完我軍整體空戰能力。

陳維浩強調，AIM-9X Block II是目前最先進的短程空對空飛彈，也是現在美軍在第一線使用的主力，也許有人會質疑國軍只補充中程、短程而未顧及長程戰力，但事實上以兩岸的情況來看，空戰範圍並不大，此款飛彈可望讓我軍空戰能力達到新的層次。

陳維浩也提到，AIM-9X Block II除了提供極佳的短程火力，也有便於整合的好處，只要經過一些軟體上的更新就可以搭配現有F-16戰機使用，不過若要完全發揮其威力，還是要搭配「頭盔瞄準系統」來運用，屆時飛行員將可以直接以肉眼瞄準敵人，達到最高的機動性，惟目前尚未聽說國軍有相關採購計畫。

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