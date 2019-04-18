中國軍機當心！美宣布新合約 售台最強短程空對空飛彈

2019-04-18 00:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國承諾提升台灣防衛力，五角大廈宣布，軍火商雷神公司（Raytheon）獲得1211萬1859美元的新合約，換算台幣約為3億7312萬329元，將為美國空軍、海軍、台灣與其他各國採購第18批、號稱最強的短程空對空飛彈─AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈。

軍火商雷神公司的飛彈系統（MS）業務部門獲得此項新合約，將出售AIM-9X Block II型響尾蛇戰術飛彈以及相關配件，例如響尾蛇飛彈訓練彈與其他配件，這項軍事採購案除了供應美國海軍、空軍之外，還供應給美國政府核定的22個國家。

包括台灣在內，韓國、澳洲、卡達、挪威、印度尼西亞、科威特、沙特阿拉伯、以色列、波蘭、日本、土耳其、比利時、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、荷蘭、芬蘭、瑞士、斯洛伐克、新加坡和丹麥，預計在2021年3月後能收到新武器與相關設備。

美國防部指出，台灣在此項軍購案提供的資金為24萬1433美元（約台幣743萬7633元），占總採購資金的2％，高於土耳其（1.5％）、馬來西亞（1.4％）、阿拉伯聯合大公國（1.4％）、比利時（1.4％）、荷蘭（1.3％）、芬蘭（1.2％）、瑞士（0.5％）、斯洛伐克（0.4％）、新加坡（0.3％）與丹麥（0.1％）。

據了解，此項軍購案為我國「鳳展專案」軍事計畫的一部分，美方除了替我國現有的F-16戰機升級為F-16V之外，還售予F-16V配備頭盔瞄準系統、電戰莢艙等裝備，並搭載最新的AIM-9X Block II型響尾蛇飛彈，2017年12月26日時有知情官員指出，中國對於新軍武急於偵蒐，但我方不會輕易「亮劍」，也不會讓F-16V在未來共機繞台時太早亮相。

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