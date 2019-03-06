蘇：做好準備 才能維護和平

2019-03-06

台灣不畏戰、不挑戰

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨在立法院答覆親民黨立委陳怡潔質詢時表示，中國一再宣稱不放棄武力對台，因此台灣政府始終戰戰兢兢，努力維持區域和平穩定、守護國家主權。蘇強調，台灣不畏戰、不挑戰，應戰也不限於中國，任何國家要侵略台灣，政府基於保家衛國、維護國家主權的態度，有責任做好準備，「只有做好準備，才能維護和平」。

陳怡潔接著多次追問陸委會主委陳明通的態度，不過，蘇揆都搶先答話，讓陳怡潔頗為不悅，直批陳明通逃避問題。在陳怡潔追問下，陳明通指出，中國國家主席習近平今年初提出「習五條」，從第一條到第五條「簡單來講就是要統一你」；中國現在正在舉辦兩會，結束後就要啟動民主協商機制，強迫台灣接受一國兩制台灣方案，「難道這不叫兵臨城下嗎？」

陳怡潔再追問，民主協商是尊重台灣主流民意的體現，不影響、不取代台灣政治談判，難道民間的學術團體、個人，連去對岸參與民主協商的言論自由都沒有嗎？陳明通說，「民主協商」對中共來說是專有名詞、一個機制，不是一般理解的學術交流。依據政府通過的「兩岸人民關係條例」，任何人到中國，沒有政府授權都不能談政治議題。

蘇揆表示，若有研究中國共產黨的歷史就會發現，當年共產黨便是用「民主協商」機制一步步吃掉國民黨，蘇並反譏陳怡潔「可能不熟悉共產黨歷史」，讓陳怡潔當場要求蘇貞昌道歉。

陳怡潔批評蔡政府，不願與對岸溝通協商，何來對話交流？陳明通答覆，自己上任以來就不斷呼籲兩岸溝通交流。他回批，兩岸要和平很簡單，「只要北京放棄對台動武，兩岸就有和平」，但連高雄市長韓國瑜都講過，不要懷疑北京對台動武的決心。蘇揆補充，台灣從不去招惹北京，反而習近平今年初對外發表九二共識就是一國兩制，都是中國在破壞現狀。

立委狂批政府

蘇嗆：請批評習近平一下

陳怡潔質詢時與蘇揆及陳明通有激烈對談，蘇揆答覆時反嗆陳怡潔，「妳是台灣的國會議員，質詢時都沒有半句批評中國，都只在批評自己政府」，「請批評習近平一下」。對陳明通答詢的態度，陳怡潔一度情緒激動問「你不看我是什麼意思」，一旁的蘇揆則緩頰說「委員calm down!」引起現場一片笑聲。

時力促嚴審中國官員來台統戰

時代力量立委林昶佐質詢時要求，應更嚴格審查中國官員來台進行統戰活動。蘇揆說，他贊成應該要更嚴格審查，若有違反原本申請內容，做不法、不許可的事，「下次就不讓你來」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/