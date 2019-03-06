2019-03-06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕商用衛星公司「ImageSat International」近期在社群網站「推特」發布訊息揭露，中國解放軍四架「轟六」轟炸機前推部署到台灣當面的中國廣東省興寧機場，且該地距離台灣海岸僅四百五十公里。對此消息，國防部昨強調，軍方對於周邊海空狀況一直堅守崗位、保持警覺。

興寧機場在一九五八年落成，原一度為軍民合用機場，但在一九八七年起轉為軍用機場。雖共軍軍機在此基地停駐並非稀奇之事，但民間公司主動公布該地部署軍機情形，則較為罕見。

「轟六」為中國解放軍主力戰略轟炸機，多次參與「遠海長航」訓練任務，並多次接近台灣外部空域，因此該機種部署於鄰近台灣的機場消息曝光，引發外界議論。對此，國防部發言人陳中吉表示，此為外國衛星網站公布的訊息，軍方對周遭海空狀況，一直堅守崗位、保持警覺。

陳中吉表示，國防部長嚴德發到各部隊視察，對我國聯合情監偵運作、官兵付出與輪值、處置應對情形等讚譽有加，外界僅看到一張共機部署的照片，但國軍是掌握廿四小時的動態，並如實、即時掌握與應處，請國人放心。

共軍轟六部署廣東 距台僅450公里（取自twitter.com/imagesatintl）

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