一國兩制是關愛？ 陸委會斥中國荒謬

2019-03-06

中國人大開幕 國台辦稱祖國統一 台灣同胞心情會更舒暢

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國第十三屆全國人大第二次會議昨開幕，中國總理李克強發表今年度的政府工作報告，強調要全面貫徹落實「習五條」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」。中國國台辦主任劉結一稱，「一國兩制」體現對台灣同胞的照顧、關愛及體諒，並指台灣同胞「心情會更舒暢、日子會更安寧」。對此，陸委會則反擊痛斥說法荒謬、台灣人民不會接受。

中國政府工作報告稱：「要堅持對台工作大政方針，全面貫徹落實中共總書記習近平在『告台灣同胞書』發表四十週年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。」

報告並指出：「堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。兩岸同胞『同根相繫、同命相連』，應攜手共創共享全體中國人的美好未來。」

中國今年工作報告涉台篇幅與去年相差無幾，除重申「一個中國」、「九二共識」、「和平統一」、反台獨立場，並新增對台綱領「習五條」。中國全國政協主席汪洋在三日的政協工作報告中也強調要落實「習五條」。習近平今年初發表的綱領性文件「習五條」，已成今年中國全國「兩會」與日後的對台工作方針。

劉結一昨受訪指出，「一國兩制」是實現祖國完全統一的最佳方式，體現對廣大台灣同胞的照顧、關愛和體諒，台灣同胞的「心情會更舒暢、日子會更安寧、生活會殷實，天地會更廣闊，腰板會更直，底氣會更足」。他也強調：「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」

陸委會反駁，中共指稱「對台灣同胞照顧、關愛和體諒」、「心情更舒暢、日子更安寧」等極其荒謬欺騙的說法，試圖掩蓋北京當局才是對我國家主權尊嚴及民主體制嚴重傷害的始作俑者。「專制政體」和「一國兩制」絕非歷史潮流，台灣人民與國際社會都不會相信、更不會接受。

陸委會：台灣人民不會接受

陸委會呼籲北京當局認清當前複雜嚴峻局勢，優先應對其內部系統性風險、人民美好生活需求不滿、及區域抗拒其霸權干擾等內外部治理核心問題，講究正確方法處理分歧、勇於自我革命，切勿再操作錯誤的對台統戰分化與武力威嚇手段，才真正有助於兩岸良性互動。

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