軍方：不做軍備競賽 力拚不對稱戰力

2019-03-06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍今年度國防預算金額高達一兆一八九八．七六億元人民幣（約新台幣五．四七兆餘元），是台灣今年國防預算的十六倍。對此，軍方人士表示，兩岸條件懸殊，我國採取防衛作戰，加上須兼顧國家各領域均衡發展，不可能和中國進行「軍備競賽」。現今政府已定調國防預算逐年成長二％以上，並輔以一％預算增幅或特別預算支應軍購，可滿足我防衛需求。

現有國防預算 可滿足需求

至於重點發展項目，軍方人士指出，國軍全力推動的「潛艦國造」案，就是發揮「不對稱戰力」的例子。另包括各型飛彈精進工作、多樣性飛彈載台與無人載具，都是可有效拒止敵軍進犯，或使其失去作戰能力的重點工作。

台灣智庫諮詢委員董立文分析，中國軍費母數龐大，縱使近年的年增率皆在個位數，但增長金額仍相當驚人，而中國解放軍增加的軍費用途，牽涉其國家大戰略，依他觀察，現階段共軍著重於海軍與高端武器發展。

董立文強調，中國解放軍計畫打造四個航艦打擊群，除第二艘航艦「001A」將在今年下水外，第三艘也已動工。而航艦打擊群花費相當驚人，以美軍過去計算，如不計訓練、維保費用，籌建航艦打擊群與護衛艦隊的費用至少需美金一百億元。另外，共軍正發展太空系統、先進導彈，甚至雷射等高端武器，都相當耗費資金。

民進黨立委王定宇則認為，中國解放軍公開軍費僅是低估數字，內藏很多「黑數」，其軍費除用於全球戰略佈局外，另也似乎藉由軍改，調整面對台灣的部隊經費，而包括航艦、隱形戰機等軍備也所費不貲，都使解放軍軍費來到高峰。

王定宇表示，我國絕不能把國家安全，建立於中國軍改或先進武器研發失敗的假設上，除須兼顧高科技發展，強化不對稱戰力，才能對抗一個置人民生活於不顧、窮兵黷武的解放軍。另外，我國須加強和國際上具同樣理念、價值的盟友關係，並強化我國在國際安全體系的角色。

兩岸近五年軍事預算消長表

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