美智庫：制衡美國 中國急擴充軍備

2019-03-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國全國人民代表大會年度會議五日在北京人民大會堂揭幕，會中公布今年度國防預算為人民幣一兆一八九八．七六億元（約新台幣五．四七兆元），增速不僅低於去年，也已連續四年維持在個位數，但仍高於中國今年經濟成長率目標。專家指出，中國國家主席習近平將繼續深化人民解放軍改革、鞏固個人領導地位，中國與美國的軍事角力仍無緩和跡象。

儘管中國今年的軍費開支仍遠低於美國今年七千五百億美元（逾二十三兆台幣）的國防預算，但美國智庫「蘭德公司（Rand Corporation）」資深研究員希斯（Timothy Heath）指出，這不表示美、中兩國的軍事競爭態勢有所趨緩。

他認為，解放軍今年會將資源投注於「加強挑戰美國在亞洲的軍事權威」，包括取得更多致命性武器，強化各軍種聯合作戰實力，提升解放軍的軍事投射能力。

希斯指出，為了在軍事上制衡美國，中國在軍備擴充上急起直追，潛艦、航空母艦、匿蹤戰機和各式飛彈等，均為解放軍的重點項目，目的正是為了應對台灣、南海、東海等美軍可能介入的衝突。

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