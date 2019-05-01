籲韓國瑜莫辜負高雄！陳致中：別痴痴期待總統大選的博愛座

2019-05-01 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨下午與國民黨主席吳敦義進行吳韓會，韓在會後表示肩上負有高雄市民期待，無法參加黨內初選，但若中央黨部、中常會需要他做各種安排甚至民調，「都予以尊重」。對此，高雄市議員陳致中也在臉書發表看法。

陳致中指出，被黨中央狠噹後，韓「乖乖回到黨的遊戲規則」，而吳要證明他可以是「King Maker」，也可以是「King Destroyer」。

陳致中奉勸，「韓市長不要痴痴期待總統大選的博愛座」，好好拚市政，「莫辜負高雄！」

底下網友回應，「喜韓兒繼續搖擺啊」、「這樣太委屈韓特首了，請韓特首有點骨氣，脫黨辭職參選到底」、「韓粉苦守韓窯18年，韓世美薄情」。

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