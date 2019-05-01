「被民調」完接著「被辭市長」？他怒嗆韓國瑜：吃相難看

2019-05-01 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨下午與國民黨主席吳敦義進行「吳韓會」，會後韓國瑜發表4點聲明，表示無法參加黨內初選，但願意接受被動納入黨內初選民調。對此，時代力量立委徐永明批評，韓國瑜吃相真難看。

「今天『被民調』，明天『被辭市長』，韓市長吃相難看！」徐永明在臉書表示，韓國瑜一方面說因為有高雄市民的期待，而無法參加「現況」總統民調；但另一方面，卻願意接受國民黨安排的其他方式，包括參加民調。

徐永明指出，全台灣都知道，韓國瑜就是想選總統，唯獨韓還要辛苦演得一副勉為其難「被民調」。未來經過初選勝出，是不是還要再演一齣不得不「被辭市長」的苦情戲，難為自己也難為選民！

徐永明說，建議韓國瑜要不就專心於高雄市政，不然就快辭職投入總統選舉，否則韓也自認「每天都累得跟狗一樣」、「身體越來越差」，腳踏兩條船做事，什麼事都會做不好，只會愧對高雄市民。

他更酸，且依照韓國瑜屢爆發進中聯辦、常請假，以及近日任用親信等爭議，倒不如早點離開高雄對大家都好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/