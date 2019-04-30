韓國瑜宣佈 願被納入總統初選民調

2019-04-30 16:12

〔記者施曉光／台北報導〕高雄市長韓國瑜今日下午近3點抵達國民黨中央黨部與黨主席吳敦義會談，溝通對於參加黨內總統初選想法與相關遊戲規則的看法，會後他親自出面說明會談過程。韓國瑜雖然表示，由於自己肩上有高雄市民期待，無法參加黨內初選，但仍婉轉表達願意接受被動納入黨內初選民調。

韓國瑜說，如果中央黨部或中常會有其他方式，需要他做各種安排甚至民調，他都予以尊重。

對於媒體追問，是否意味已經接受被黨中央納入初選民調？他說，如果黨部及中常委有新的提名辦法，把他放進去（民調），他就會尊重，至於其他部分，他就不適合再多言。

韓國瑜還說，現在他還沒有看到新的總統提名辦法，而且以後會有多少人參選，他也還不知道，「就是尊重」，至於像是黨員投票、民調等技術性問題，他都尊重。

吳敦義從今日起陸續分別徵詢韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平、周錫瑋、張亞中等人對於初選遊戲規則看法後，黨中央將再據此擬訂第十五任總統候選人特別提名辦法草案，如果近日也完成其他5人會談，最快8日中常會即可將草案送中常會核備通過。

黨內人士評估，依照目前黨內多數意見，辦法可望明文採用全民調，至於執行細節再由參選人協調，如果未來要採一次性民調決定，啟動時間會落在6月下旬，若採滾動式民調，則會依照要做幾波民調，推前幾週時間。

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