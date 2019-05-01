韓流讓高雄發大財？ 當地人嘆：經濟慘不忍睹、生意蕭條

2019-05-01 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜27日突然「路過」韓粉舉辦的「歡樂感受新台灣」誓師大會會場，還因此被宅神朱學恒酸，「想要就大大方方的走進去，這麼困難啊？」有網友貼出現場空拍圖，發現人潮和過往相比少了許多，質疑「韓流」是否退燒了。有高雄網友感嘆地說，高雄的經濟在過年後，現況慘不忍睹，「韓流早已退燒，我們在地人看得最清楚」。

27日當天有網友在PPT貼出韓粉誓師大會的空拍圖，好奇詢問網友大概有多少人，笑稱「韓總真的不用考慮了！直接宣布選總統了啦！真的穩了！」高雄當地臉書粉專「Takau打狗幫」對此則說，「韓流早已退燒，我們在地人看得最清楚！韓導當晚上台時，現場人數根本連3000人都不到！！！」。

「Takau打狗幫」指出，高雄的經濟在過年後，現況更是慘不忍睹，如果民眾有空到新興、苓雅這區晃晃，會發現招租、盤讓的店家越來越多，而傳統市場的生意也比往年蕭條，當韓國瑜日前宣布5點聲明後，基層百姓更是罵聲連連，「貨不但沒出去，人也沒進來」，連韓國瑜自己都要北漂選總統，只剩少數韓粉還不願清醒，持續造神。

文章曝光後也引發網友討論，留言「負債怪前朝，建設靠中央，酗酒就請假，天天畫唬爛，經濟喊口號，治市沒半撇。選舉就造神，開會就睡覺。韓國瑜日常」、「高雄人有醒了嗎？」、「希望大家可以看清他的真面目」、「城市不築，敗事有瑜」、「想念邁邁...」、「愛河又開始臭摸摸，高雄的業障太重，只能自己還了」。

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