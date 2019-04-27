中國決定棄韓支持郭台銘？ 學者爆「這時候」將有答案

2019-04-27 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜發表「5點聲明」後，聲量急速下降，中國流亡富商郭文貴日前也爆料表示，中國早指定郭台銘選總統，讓外界不少聲音認為中國將棄韓挺郭。對此，兩岸政策協會會研究員張宇韶認為，「等到郭台銘的動作更具體之後」，就能從中國的政策、發言看出端倪，找出誰是中國意屬的候選人。

26日《三立新聞》播出的政論節目「94要客訴」中，主持人表示，3月時國台辦力挺韓國瑜，發表了「九二共識帶給高雄快樂」等言論讚揚韓；不過自從韓國瑜在美國座談會發表了「國防靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己」的談話後，中國4月的報導指出，中國官方已隱晦表達對韓國瑜的不滿，主持人也懷疑，這代表國台辦對韓的態度有所轉變。

對此，張宇韶分析，現階段韓國瑜聲量下滑跟中國最近的表態，兩者之間的關係還有待觀察，至於郭文貴提出，中國「先拱出韓國瑜，再拋出郭台銘」的雙保險「雙槍策略」，張宇韶認為郭文貴的說法往往是「真假參半」，以避免中國抓到他的消息來源，對此消息不能全然相信。

張宇韶表示，現階段韓國瑜聲量下滑是一件事情，中國最近的表態也是一件事情，兩件事情之間有沒有必然的關係，還要等待時間拉長、發酵，至於中國究竟意屬哪位候選人，等到郭台銘的動作更具體之後，從中國的政策或發言就比較能夠觀察出來，「他們一定是後發制人」。

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