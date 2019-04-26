朱、王遭冷落！郭董、韓總模擬投票 22萬人過半投給「他」

2019-04-26 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕有300多萬網友按讚的臉書專頁「爆料公社」日前發起模擬投票，統計如果只能選韓國瑜或郭台銘，網友比較支持國民黨推派哪一位出來選總統？結果22.6萬人參與的活動，有55％網友將票投給郭台銘。不過，比起「爆料公社」先前發起類似活動時的投票人數，這次活動的參與網友明顯少了許多，有網友就直言，「寧可投廢票！」也有網友笑稱，「朱立倫、王金平好可憐，直接被冷落」。

國民黨中常會24日決議，無論「主動參選或被動有意願參選總統的人」，未來都將全部納入初選機制，替高雄市長韓國瑜解套。對此，爆料公社在24日晚間發起模擬投票，比較韓國瑜與郭台銘，誰的支持度較高。25日結果出爐，郭台銘獲得超過55％、約12萬4300票，韓國瑜則獲得50％、約10萬1700票。

「爆料公社」先前也曾發起過數次投票活動，去年發起「台北市長若重選要投誰」投票，有52萬名網友參與；日前發起「支不支持郭台銘投入總統大選」，也有30萬名網友參與，本次活動僅22萬人參與，熱度相對較低。

活動貼文也有網友留言說，「這就像是拿刀自殺跟拿槍自殺的選擇」、「都不支持啦」、「大便味咖哩VS咖哩味大便」、「媽祖托夢，要我別投給郭台銘跟韓國瑜」、「沒有廢票這個選項嗎」、「我選擇死亡」；也有網友說，「朱立倫、王金平：...」、「朱立倫、王金平好可憐，直接被冷落」。

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