挺韓國瑜選總統 他們稱擔心「郭台銘太有錢」

2019-04-26 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕藍營2020總統人選原本是高雄市長韓國瑜一支獨秀，在冒出鴻海董事長郭台銘參選，要求初選、不要徵召之後，引發挺韓群眾不滿，被視為泛藍的「台灣全民和平黨」今天上午率眾到國民黨中央黨部要求國民黨把韓國瑜送進總統府，並且召開在野團結聯盟會議。

「台灣全民和平黨」主席趙元魁表示，雖然郭台銘條件也不錯，在發展經濟上很有能力，但他們擔心郭台銘太有錢，一般百姓會難以接受，因此唯一支持韓國瑜競選總統。

趙元魁表示，2016年蔡政府上台後，13個黑機關把國民黨打趴在地上，國民黨如果再不團結，輸了明年大選，結果就是亡黨、亡國，他呼籲郭台銘與韓國瑜合作，救國民黨也救中華民國。

現場群眾高喊韓國瑜在訪美期間提到下屆總統必須做到「台灣安全，人民有錢」，以及「唯一支持韓國瑜」、「送韓國瑜進總統府」、「吳主席加油」、「國民黨加油」等口號，隨後並在國民黨部前辦起「民主論壇」。

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