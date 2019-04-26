不只郭台銘要選總統？ 名嘴驚爆：名單把我嚇壞了

2019-04-26 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘日前宣布參加國民黨總統初選，為政壇投下震撼彈，國民黨主席吳敦義則提到，除了檯面上王金平、朱立倫、周錫瑋與郭台銘要參加初選，恐怕還有其他人。對此，財經名嘴蔡玉真爆料，真的還有人要出來選，而「這個名單，把我嚇壞了」。

吳敦義21日表示，目前表態參加國民黨總統初選的人，包括王金平、朱立倫、周錫瑋、郭台銘等同志，恐怕還有其他人，一旦公告開始領表登記後，才會知道還有哪些人會參選。

對此，蔡玉真今天在臉書表示，今天終於明白這句話，「還有人」那是誰？郭台銘、韓國瑜之後，國民黨還有人要加入初選，而且，是比郭台銘更讓人震驚的人。

蔡玉真提到，「我的line開始接到許多預言家的訊息，傳來的人，都是對吳主席非常非常熟悉，甚至是吳諮詢的對象，『但是，這個名單，把我嚇壞了』。」而這名單也讓她想到韓國瑜妻子李佳芬日前一句「被人從後面開槍的感覺很不舒服」，直言「開槍的人果然是大內高手，讓李佳芬感覺不舒服，接下來，應該是對韓粉致命一擊！」、「反正不管主動、被動，通通一起納入民調。」

網友也留言詢問「小馬哥重出江湖嗎」，蔡玉真則回應「有密切關係」。

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