韓國瑜不列席行政院會 蘇貞昌這次說法不一樣

2019-04-26 13:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕高雄市長韓國瑜昨天還是沒有列席行政院會，行政院長蘇貞昌表示，昨天他看到韓市長在議會，這是很正當的理由，他沒有要求六都的市長一定要出席院會，同時都有派代表也就可以。但像他上任已經100多天，韓市長一次都沒有來，這也比較奇怪，其他的市長也沒有這樣。韓市長說要找機會來列席，他很歡迎。

針對蘇院長百日政績，有名嘴批評說太空總署簽署於前朝規劃，質疑是在「割稻尾」！蘇貞昌表示，政府做事是一天一天，是一腳步接著一腳步，大家一起努力，做國人同胞期待的建設不分藍綠、不分中央地方，都是要努力合作，這才是人民期待、國家之福。

蘇貞昌也針對春節放假作出原則性規範，強調放假都要在除夕的前一天，同時是用補上班挪假的方式，讓假期可以連續，用這種算法，從明年過年開始，年假最少7天，甚至未來的10年中，有一年可以到10天，有利於交通更順暢，也讓國人同胞更方便安排休憩旅遊。

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