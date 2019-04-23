一張圖高下立判！上任皆破百日 蘇貞昌、韓國瑜做了啥

2019-04-23 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕今（23）天是行政院長蘇貞昌上任第100天，有網友就整理已上班119天的高雄市長韓國瑜政績，對照這「兩顆光頭」，許多網友看完直呼「接地氣VS打高空」、「衝衝衝vs.混混混」。

今天是蘇貞昌擔任行政院長的第100天，總統蔡英文、蘇院長與副院長陳其邁皆在臉書PO影片，回顧過去99天執政團隊做到的99件事；而韓國瑜則是為了是否參選總統，在上午發出聲明表示，「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，更砲轟政治權貴熱衷於密室協商。

對此，臉書粉專《奉命刑事》發文表示：看完早上的韓國瑜「老子我不想比賽但我要冠軍獎盃」記者會後，你有回想起這個人是在職119天的高雄市長了嗎？該粉專也附上兩張光頭照組合圖，要網友仔細回想「南北兩個禿各自在忙什麼？」

從圖片中可見，右邊密密麻麻寫了蘇貞昌的滿滿政績，包含有「檢疫區查行李、從太空護土地、銀行簡化手續、以原料追毒品、防豬瘟添機具、社福加倍給力、挺文創推設計...」等等。

反觀左邊韓國瑜的政績乏善可陳，僅列出他無數個跳票政見，例如「沒來的代言人」、「沒有迪士尼」、「沒有F1賽車」、「沒有賽馬場」以及「高雄沒有發大財，但是我要去選總統了」等等備受爭議的事件。

網友也留言大酸，「接地氣VS打高空」、「衝衝衝vs.混混混」、「會做事的光頭vs.什麼都不會的禿子」、「韓粉眼中的韓市長就是有做事！！」、「神人做出對比圖了！為什麼兩個光頭差那麼多？啊...一個用腦過度，一個喝到腦袋空空齁」。

基進黨發言人陳柏惟也在臉書貼出這張對照圖表示，專業就是值得讓好朋友知道！而且他覺得已經盡力幫韓國瑜想了，「還是想不出來他在幹嘛」。

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