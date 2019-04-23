府院重新整隊接地氣 蔡總統PO影片「我們一起衝的99天」

2019-04-23 13:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日在臉書貼上影片，強調她與行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁共同合作的99天以來，我們整個政府重新整隊，該堅持的改革價值要堅持，做得還不夠好的地方，一定要做得更好。

蔡總統說，我們的執政團隊，是會檢討並進化的團隊。我們只有不斷的進化，才能迎接新的挑戰。她並列舉這99天內，一起做的改變，包括加強與民溝通，澄清速度加快。

總統說，不論是政策的宣傳、假訊息的澄清，或是政治議題的回應，大家應該有感受到，政府的管道有變多、速度有變快。另也更重視社群的影響力，透過臉書、LINE和YouTube，讓更多的民眾可以接受正確資訊。

此外，增加行政效率，施政更接地氣。蔡英文說，從防堵非洲豬瘟、毒品防制、5+2創新產業，到幼兒園補助、育兒津貼、加薪減稅，每一項政策，我們都更努力實現，回應人民的期待。

最後是強化府院連結，溝通橋梁緊密。蔡總統強調，總統護主權、拚外交國防，行政院也協助她一起拚經濟、顧生活，府院攜手完成人民的期待，謝謝所有的網友，在這99天以來，一起為台灣打拚，未來，我們繼續衝、繼續拚，帶領國家繼續向前進！

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