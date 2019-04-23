韓國瑜聲明「曖昧」？ 高嘉瑜酸：這3字很難說出口？

2019-04-23 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜是否參選總統引發外界關注，今天上午發表5點聲明，自稱「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，卻未明確表態選或不選，也讓外界霧裡看花。對此，民進黨台北市議員高嘉瑜酸說，「徵召我」這三個字有這麼難說出口？

韓國瑜表示，擔任高雄市長的這段日子中，深刻的體會到「只有台灣好，高雄才會更好」，「只有台灣能改變，我才能真正改變高雄」，「對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，還強調「政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了」，似乎對於國民黨中央及高層有所不滿。

網友們看完韓國瑜的聲明後，紛紛大酸「都幹話啊」、「有講跟沒講一樣」、「要選不選一句話，扭扭捏捏像個男人嗎」。對於韓這份有點「曖昧」、未明確表態是否參選的的聲明，高嘉瑜也在臉書開酸，諷刺韓國瑜「徵召我」這三個字有這麼難說出口？還直言「這是智力測驗開始！」

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